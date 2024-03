Découverte du Square Cardot Jardin Cardot Charleville-Mézières, samedi 1 juin 2024.

Découverte du Square Cardot Rendez-vous aux jardins au square Cardot proposant différents stands et animations et découverte de la serre citoyenne. Samedi 1 juin, 10h30 Jardin Cardot entrée libre

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Programme à venir : www.charleville-mezieres.fr

Jardin Cardot Rue Jules Cardot 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03.24.32.40.99 [{« link »: « http://www.charleville-mezieres.fr »}] En juin 1927, Madame veuve Henri Terff lègue à la ville le jardin de la rue Cardot. En 1933, la ville transforme le site en jardin botanique. Il porte le nom de son fondateur, Jules Cardot, scientifique ardennais spécialiste en bryologie (étude des mousses). Statue antique, pergola, bassin, vous serez charmé par le style Renaissance de ce véritable îlot de verdure. Tout proche du centre-ville, le square Cardot est certainement le jardin botanique le plus méconnu car l’accès est peu visible, et pourtant l’un des plus beaux de Charleville-Mézières. parking flandre, parking des droits de l’homme

©sabine humbert