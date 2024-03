Découverte du Nordic Yoga sur la plage Seignosse, mardi 9 avril 2024.

Découverte du Nordic Yoga sur la plage Seignosse Landes

Qu’est ce que le Nordic Yoga® ?

Voici la rencontre entre la marche nordique et le yoga. Ces deux joyaux du sport santé se retrouvent et s’associent pour créer le Nordic Yoga® .

C’est une nouvelle manière de se déplacer avec les bâtons, où la respiration devient consciente, et où elle se synchronise à nos pas.

Alternée par des séquences de postures, le Hatha yoga se pratique debout à l’aide des bâtons, qui offrent plus d’appuis et de stabilité. Facilitées, les postures deviennent plus aériennes.

Horaires 10h à 11h15

Tarif 15€.

Matériel fourni.

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire au 07 68 34 96 28.

Départ et arrivée sur parking de la plage du Penon Nord. .

Début : 2024-04-09 10:00:00

fin : 2024-04-09 11:15:00

Départ:Parking Nord de la plage du Penon

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

