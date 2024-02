Découverte du jeu Lapoutroie, vendredi 12 avril 2024.

Découverte du jeu Lapoutroie Haut-Rhin

Une heure dédié aux enfants entre 0 et 3 ans afin de profiter d’une belle heure de jeu pour passer un moment ludique, familial et convivial.

Dans une cadre chaleureux et coloré voici un moment de jeu pour les tout petits âgés entre 0 et 3 ans qui sont accompagnés de leurs parents. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:30:00

fin : 2024-04-12 10:30:00

41 rue du Général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est bibliotheque@lapoutroie.fr

L’événement Découverte du jeu Lapoutroie a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg