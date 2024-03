Découverte du jardin gallo-romain Site et jardin gallo-romain du Gurtelbach Dehlingen, dimanche 2 juin 2024.

Découverte du jardin gallo-romain Paul Nüsslein, président de la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue, vous livre ses secrets et ses connaissances sur l’alimentation des anciens habitants de la villa romaine ! Dimanche 2 juin, 15h00 Site et jardin gallo-romain du Gurtelbach Sans inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Site et jardin gallo-romain du Gurtelbach Rue de l’étang 67430 Dehlingen Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est 03 88 01 84 60 Au lieu-dit Gurtelbach ont été découverts les vestiges d’une importante villa gallo-romaine dont l’emprise s’étendait sur 3 hectares et qui fut occupée jusqu’à la fin du IVe siècle après J.-C. Les analyses de graines retrouvées dans un lieu de stockage de la villa ont permis d’identifier des variétés cultivées sur le site par les populations gallo-romaines : une soixantaine de sortes de céréales, de légumineuses et de plantes médicinales et aromatiques, ainsi qu’un important échantillon de fleurs anciennes.

Dans le cadre de la mise en valeur du site, la Société de recherches archéologiques d’Alsace Bossue, a créé en 1999 un jardin expérimental. Parking à l’entrée du site.

