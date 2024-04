Découverte du camp des Romains Cinais, samedi 31 août 2024.

Découverte du camp des Romains Cinais Indre-et-Loire

Samedi

Sur les hauteurs de la commune de Cinais, se trouve le camp dit des Romains . Venez prolonger les vacances d’été en vous baladant dans cet espace mystérieux. Son histoire, sa faune et sa flore n’auront plus de secrets pour vous à la fin de cette visite !

Sur les hauteurs de la commune de Cinais, se trouve le camp dit des Romains . Venez prolonger les vacances d’été en vous baladant dans cet espace mystérieux. Son histoire, sa faune et sa flore n’auront plus de secrets pour vous à la fin de cette visite ! RDV à 10h sur le Parking de l’église de Cinais (un peu de marche sur un chemin en pente est à prévoir). Réservation obligatoire. Remarques Bonnes chaussures de marche. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-08-31

Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

L’événement Découverte du camp des Romains Cinais a été mis à jour le 2024-04-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme