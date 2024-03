Découverte des vestiges d’un château du XIIIe siècle Windstein, samedi 21 septembre 2024.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Découverte de l’histoire et d’anecdotes inédites sur le château. Visites guidées, en français et en allemand, libres et ouvertes à tous. Sur réservation.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, aventurez-vous au sein du château et découvrez son histoire ! Des membres de l’association des Veilleurs du Nouveau-Windstein sont présents pour vous raconter les anecdotes inédites autour du site. Les visites guidées, en français et en allemand, sont libres et ouvertes à tous.

Le château se situe à 1/4h de marche depuis le parking.

À partir de ce château, vous avez la possibilité également de visiter le Vieux-Windstein, situé à quelques pas du Nouveau. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 17:00:00

8 rue du Schlossberg

Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est veilleurs-nouveau-windstein@orange.fr

L’événement Découverte des vestiges d’un château du XIIIe siècle Windstein a été mis à jour le 2024-01-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte