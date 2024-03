Découverte des plantes de la Saint-Jean dans notre jardin ethnobotanique Serpettes et Chaudrons Sarp, samedi 1 juin 2024.

Découverte des plantes de la Saint-Jean dans notre jardin ethnobotanique Nous vous accueillerons dès 10h pour la porte ouverte mensuelle de notre association et du jardin ! Coup de serpettes, désherbage, récolte, bricolage, échange de savoirs sont au programme. Samedi 1 juin, 10h00 Serpettes et Chaudrons La porte ouverte du matin est gratuite. L’atelier de l’après-midi est proposé sur inscription à 20€ mais nous pouvons nous adapter aux demandes de chacun.es !

A midi, auberge espagnole pour le repas, suivie d’une baignade si le cœur nous en dit !

L’après-midi, à partir de 15h, venez découvrir, au sein de notre jardin ethnobotanique, les secrets des plantes de la saint-jean ! Un après-midi complet pour plonger dans les traditions pyrénéennes, à la découverte des 7 plantes associées au solstice d’été. Nous verrons ensemble les modes de récolte et de préparation, afin d’apprendre à perpétuer ce savoir qui se transmet depuis des centaines d’années. Vous repartez avec des fiches explicatives détaillées de toutes les plantes que l’on aura vu, prêt et prêtes à les cueillir pour le solstice !

Serpettes et Chaudrons 65370 sarp, jardin de Serpettes et Chaudrons Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 0698404635 https://serpettesetchaudrons.wordpress.com/ https://www.facebook.com/serpettes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/serpettes-et-chaudrons/evenements/decouvrez-les-plantes-de-la-saint-jean-01-06-2024 »}] erpettes et Chaudrons est une association qui œuvre à la transmission et au partage des savoir-faire liés au monde végétal. Avec une approche écologique et ethnobotanique, l’association proposes des ateliers sur différents thèmes (herboristerie, cosmétique, saponification, jardinage, teintures végétales…) Parking de la salle des fêtes de Sarp, accès à 2mn à pied

©Serpettes et chaudrons