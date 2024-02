Découverte des papillons des monts d’Eraines Damblainville, samedi 10 août 2024.

Découverte des papillons des monts d’Eraines Damblainville Calvados

Adultes et enfants venez découvrir les papillons. Après une brève présentation des papillons, passage à l’action avec le maniement du filet à papillons. Puis c’est une séance très amusante de captures, on les met dans une boîte, pour identification et ensuite ce sera le grand lâcher.

(3km/2h)-Niveau 2

Adultes et enfants venez découvrir les papillons. Après une brève présentation des papillons, passage à l’action avec le maniement du filet à papillons. Puis c’est une séance très amusante de captures, on les met dans une boîte, pour identification et ensuite ce sera le grand lâcher.

(3km/2h)-Niveau 2 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 14:00:00

fin : 2024-08-10 16:00:00

Parking aérodrome

Damblainville 14620 Calvados Normandie loic.nicolle@gmail.com

L’événement Découverte des papillons des monts d’Eraines Damblainville a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Suisse Normande