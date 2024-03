Découverte des jardins du 20e Square Sarah Bernhardt Paris, mercredi 15 mai 2024.

.Public jeunes et adultes. gratuit

Vous êtes invité.e.s à explorer les petits jardins partagés, cachés ou potagers du 20ᵉ et découvrir les plantes qu’ils accueillent.

Le jardin 56, Ville de Paris, la DEVE, Paris Habitat, guide nature grand Paris, les Randos de Camille… vous proposent quatre rendez-vous, avec des thématiques différentes.

Ces visites sont des initiations à la botanique et ouvertes à tout le monde de 7 ans à 77 ans !

Découverte des fleurs printanières et éveil du sous-bois

Venez découvrir les plantes sauvages et les fleurs de sous-bois qui pointent le bout de leur nez.

– Samedi 16 mars 2024 (10h30-12h)

Pollinisation et sexualité des plantes.

Vous irez à la découverte de la sexualité des plantes à fleurs et de leur incroyable diversité. Comment se reproduisent-elles ? Quelles sont les parties reproductrices des plantes ?

– Mercredi 15 mai 2024 (15h00 à 16h30)

Plantes potagères et sauvages oubliées en septembre

Venez découvrir l’intérêt d’utiliser plantes sauvages comme plantes potagères, leurs atouts et leurs intérêts et leurs saveurs. Autrefois, elles étaient très appréciées, mais elles sont passées de modes ! Il n’y a plus qu’à les tester. Métro : Porte de Bagnolet

– Samedi 21 septembre 2024 (15h00 à 16h30)

Plantes sauvages à tous les étages

Venez découvrir les jardins qui ont envahi nos toits et apprendre à identifier les plantes sauvages au moyen de vos sens dans nos rues et sur nos toits

Métro : Buzenval

– Samedi 5 octobre 2024 (15h00 à 16h30)

Sortie guidée par Nathalie, guide botaniste

Gratuit – A réserver sur Econature

Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval 75020

Contact : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-jardins-du-20e https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-jardins-du-20e

Nathalie Levy Balade botanique -EcoNature