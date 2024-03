Découverte de la vie des rivières de Plouider Plouider, dimanche 26 mai 2024.

Venez observer la rivière de La Flèche sous toutes ses coutures, munis de bottes et d’une loupe. Lors de cette activité, vous pourrez observer de près la vie des rivières et en apprendre plus sur elles !

Les petits plus

• Échanger autour d’un pot avec un passionné de rivières !

• Jouer au détective de la nature

• En apprendre plus sur l’importance des rivières pour nos écosystèmes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 12:00:00

lieu-dit Coat Ménac’h

Plouider 29260 Finistère Bretagne tourisme@cotedeslegendes.bzh

