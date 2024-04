DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Portiragnes, mercredi 17 juillet 2024.

DÉCOUVERTE DE LA GRANDE MAÏRE, SITE NATUREL PROTÉGÉ Portiragnes Hérault

Envie de découvrir un magnifique site entre mer et canal du Midi ?

Ouvrez grand vos mirettes et suivez notre guide sur les petits sentiers de la Grande Maïre ! Ce site reconnu Natura 2000, d’une beauté extraordinaire, offre une grande diversité de paysages samsouïre, roselières, prés salés et abrite une richesse faunistique et floristique rare. Refuge pour de nombreux oiseaux migrateurs, vous pourrez y observer flamants, hérons cendrés, gravelots, sternes, aigrettes et bien d’autres espèces…

Au coeur de cet espace préservé, très belle mosaïque de milieux naturels, s’épanouissent de nombreuses espèces végétales comme l’Iris d’Espagne et autres fleurs du bord de mer…

Un trésor naturel à découvrir avec les enfants en famille ou entre amis !

Tous les mercredis de juillet et août à 18h RDV à l’observatoire de la plage ouest de Portiragnes, durée de la sortie 3h.

Prêt de jumelles Visite commentée par un professionnel du littoral de notre destination.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 18:00:00

fin : 2024-07-17 21:00:00

Observatoire plage ouest de Portiragnes

avenue de la grande maïre

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

