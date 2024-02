Découverte de la faune et de la flore d’Omaha beach. Rue de la 2ème Division US Saint-Laurent-sur-Mer, jeudi 8 août 2024.

Découverte de la faune et de la flore d’Omaha beach. Rue de la 2ème Division US Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Venez découvrir de manière ludique ce site riche et fragile. Lors de cette balade nous découvrirons la faune et la flore remarquables de ce site exceptionnel.

(1-2km/2h) Niveau 1

Animation grand-public

Réservation obligatoire escapadenature.lpst@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 10:00:00

fin : 2024-08-08 12:00:00

Rue de la 2ème Division US Parking au bout de la rue

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie escapadenature.lpst@gmail.com

L’événement Découverte de la faune et de la flore d’Omaha beach. Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer