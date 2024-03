Découverte de la Côte d’Opale le gîte de la mer Wimereux, dimanche 21 avril 2024.

Découverte de la Côte d’Opale dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 28 avril le gîte de la mer 775.00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T10:00:00+02:00 – 2024-04-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-28T00:00:00+02:00 – 2024-04-28T13:00:00+02:00

Venez découvrir les activités proposés au printemps à la côte d’Opale.

Le groupe étant constitué d’adolescents, ils pourront décider des activités proposées:

– Snorkelling

– voile

– paddle géant

– visite de la vieille ville de Boulogne

-volley ball de plage

– ballade dans les dunes

… Les jeunes pourront faire des recherches auprès de l’office de tourisme et/ou sur internet afin d’être acteur et force de propositions durant le séjour.

Ce séjour est également proposé en gestion libre afin que les jeunes soient autonomes et prennent des initiatives.

L’objectif de ce séjour étant la découverte de la côte au travers les activités et devenir autonome sur tout les angles de la vie quotidienne:

– élaboration des repas

– gérer un budget

– choisir des activités….

afin de devenir les citoyens responsables.

le gîte de la mer 21 chemin des oies Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France

