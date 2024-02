Décore la Charolaise en pointillés La Maison du Charolais Charolles, mercredi 14 août 2024.

Décore la Charolaise en pointillés La Maison du Charolais Charolles Saône-et-Loire

Un atelier créatif et artistique mêlant technique du pointillisme et art textile. A partir d’un dessin au trait, les P’tits Artistes laissent libre cours à leur imagination pour créer un objet 100 % personnalisé et aux couleurs de la saison !

A partir de 4 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 15:00:00

fin : 2024-08-14 17:00:00

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon

Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@maison-charolais.fr

L’événement Décore la Charolaise en pointillés Charolles a été mis à jour le 2024-02-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)