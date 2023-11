Le Grand Show de L’Humour LGBT + Absolutely Gaylirious THEATRE A L’OUEST – LYON, 8 juin 2024, DECINES CHARPIEU.

Le Grand Show de L’Humour LGBT + Absolutely Gaylirious THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2024-06-08 à 21:15 (2024-06-08 au ). Tarif : 29.5 à 29.5 euros.

Depuis cinq ans, les plateaux d’humour « Absolutely » mettent en lumière la nouvelle génération du rire, tous styles et âges confondus. Des spectacles éclectiques, où l’humour noir côtoie le stand-up, la magie, et les sketchs à personnages… « Absolutely Gaylirious », le dernier né, célèbre l’humour LGBT+, sous toutes ses formes ! Une soirée de fête et de grand délire, où les barrières des différences volent en éclat, avec un seul objectif : le rire ! Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm Le Grand Show de L’Humour LGBT + Absolutely Gaylirious

THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône

29.5

EUR29.5.

