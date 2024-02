Déchets or not déchets ? Saint-Aubin-sur-Mer, mardi 30 juillet 2024.

Déchets or not déchets ? Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Deux fois par jour, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments. Certains sont naturels et constituent la « laisse de mer », indispensable au bon fonctionnement de l’écosystème. D’autres sont des déchets… mais à y regarder de plus près, en êtes-vous bien certains ?

Découvrez la biodiversité des plages tout en luttant contre la pollution !

Tout public (dès 6 ans)

(1,5 -3 km/2h) Niveau 1

Début : 2024-07-30 11:00:00

fin : 2024-07-30 12:30:00

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie

