Déambulation du pipe band « The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums » Creully sur Seulles, jeudi 6 juin 2024.

Le collectif « The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums » composé d’une trentaine de musiciens déambulera avec cornemuses et tambours dans le parc du château et autour du château.

Le pipe band « The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums » s’est formé en 1999 en hommage au régiment d’infanterie canadien « Seaforth Highlanders of Canada » qui a participé à la libération des Pays-Bas à la fin de la seconde guerre mondiale.

La déambulation est prévue en milieu d’après-midi en parallèle des commémorations qui seront faites sur les monuments mémoriels de la commune.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-06

30 Place Edmond Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie

L’événement Déambulation du pipe band « The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums » Creully sur Seulles a été mis à jour le 2024-02-01 par Calvados Attractivité