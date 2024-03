Déambulation dans les Barthes Pey, dimanche 7 juillet 2024.

Déambulation dans les Barthes Pey Landes

Déambulation à vélo pour petits et grands à travers les Barthes de l’Adour. Sur le parcours, de belles surprises à découvrir la visite du sabotier de St Etienne d’Orthe, un pique-nique en musique avec le groupe Mooka Groove et pour finir un spectacle de la compagnie Haut débit.

Une conquête de l'inutile menée tambours battants, un pari sur la légèreté, le contretemps… Une partition sans clefs ni bémols, improvisée par trois joyeux maestro… Ici, tout est prétexte au jeu… ils jouent de la musique et ils en jouent ! Leur approche de la musique est résolument circassienne, la virtuosité n'est pas toujours là où on l'attend, la fausse note non plus ! Un grand bluff… c'est énorme !

Un spectacle sans queue ni tête, sans parole non plus, très peu sonore, mais qui va faire du bruit ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:30:00

fin : 2024-07-07 15:30:00

Barthes de Pey

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine christellerispal@gmail.com

