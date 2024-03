Déambulation à la découverte des sculptures et du parc du château de Fleurac à Nersac Parc et jardins du château de Fleurac Nersac, dimanche 2 juin 2024.

Déambulation à la découverte des sculptures et du parc du château de Fleurac à Nersac Visite exceptionnelle du parc et des oeuvres de la sculptrice DOTTY, et notamment une oeuvre importante qui sera exposée au Salon des Indépendants à Paris (Grand Palais éphémère). Dimanche 2 juin, 10h00 Parc et jardins du château de Fleurac Entrée : 3€, 2€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Visite exceptionnelle du parc et des oeuvres de la sculptrice DOTTY, et notamment une oeuvre importante qui sera exposée au Salon des Indépendants à Paris (Grand Palais éphémère).

Parc et jardins du château de Fleurac 1 Château de Fleurac, Nersac, 16440, Charente, Nouvelle-Aquitaine Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 84 77 29 63 La présence du verger entre les douves et le puits est attestée depuis 1457. Un inventaire de 1749 recense de nombreux arbres fruitiers. Dans le cadastre napoléonien, plusieurs parcelles sont dénommées « Parc de Fleurac ». Un plan colorié fournit le tracé du parc en 1880. La restauration du parc a lieu autour des sujets remarquables : sophora japonica, gingko biloba, cèdre du Liban…

Superficie : 2 ha

©M.A Mahy