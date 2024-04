De plain-pied – Exposition monographique de Xavier Veilhan Frac des Pays de la Loire – Nantes Nantes, dimanche 23 juin 2024.

Entrée libre

Exposition. Artiste majeur de la scène française et internationale depuis plus de trois décennies, Xavier Veilhan investit tout l’été le site de Nantes du Frac avec une exposition sur mesure. S’appuyant sur la complicité du scénographe Alexis Bertrand, ils imaginent un dispositif alliant sobriété et agilité – pour accueillir les œuvres et les visiteurs. De grands volumes en carton dessinent un paysage minimaliste au service d’une sélection d’œuvres récentes ou historiques bénéficiant de certains prêts exceptionnels. « De plain-pied » invite le spectateur à une déambulation autour des questions de mobilité et d’immobilité, d’équilibre et de chute, de bestiaire et de jeux d’échelle – thèmes fondateurs du travail de l’artiste. Exposition du 17 mai au 1er septembre 2024 :mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 18hsamedi, dimanche de 13h à 19h Vernissage le 16 mai 2024

Frac des Pays de la Loire – Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

