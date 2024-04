De la Pologne en France Le Mans, lundi 15 avril 2024.

De la Pologne en France Le Mans Sarthe

Cette exposition vous parle d’un pays tout proche et peu connu, malgré les nombreux liens historiques qui unissent la Pologne et la France depuis le XVIIIe siècle, et plus encore depuis la Grande Émigration polonaise (Wielka Emigracja) vers la France au XIXe siècle.

L’Association Kultura Polska, en partenariat avec l’association Regards Multiples et l’Office national polonais de tourisme, vous transportent dans des lieux historiques emblématiques en compagnie de personnalités polonaises marquantes via des photos, costumes traditionnels, mini-films et cahiers de voyage faits par des étudiants participants aux cours de langue polonaise de notre université.

Une visite guidée sera proposée le mercredi 17 avril de 12h à 13h30 par Alicja Trojanowska. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-27

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement De la Pologne en France Le Mans a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire