De Ferme en Ferme Haute-Loire GAEC CHÈVRERIE DE LA MADELEINE Le Pédible Retournac, samedi 27 avril 2024.

Fraichement installés, Véronique et Hugo vous présentent leur troupeau de chèvres et leur nouvelle fromagerie. Venez partager leur passion du fromage devant une vue imprenable. Crêpes salées et sucrées au lait de la ferme et à la farine locale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Le Pédible GAEC CHÈVRERIE DE LA MADELEINE

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chevrerie.madeleine@gmail.com

