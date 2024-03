DE FERME EN FERME FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges, samedi 27 avril 2024.

DE FERME EN FERME FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Visitez un élevage de chèvres angora et découvrez le travail du mohair avec Samuel, éleveur de chèvres angora.

Lors de la visite, vous en apprendrez plus sur les chèvres angora, leur spécificité ainsi que la récolte du mohair pour le transformer en un produit textile de qualité. Vous pourrez caresser les chèvres et prendre en photo Miel, notre mascotte Alpaga ! Et si le paysage bucolique, avec cette vue exceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées vous donne l’envie de rester, vous pouvez profiter d’une nuit insolite en bulle ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie

