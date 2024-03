De ferme en ferme Ferme de Belna Ferme de Belna Beaune-sur-Arzon, samedi 27 avril 2024.

Découvrez une ferme diversifiée avec des vaches et des chèvres, un fromage particulier le Belhna cuit au chaudron et affiné en cave naturelle, la fabrication de farines, culture de lentilles et vente de viande au détail.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Ferme de Belna Bruac

Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes maitre.sebastien0095@orange.fr

