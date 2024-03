DE FERME EN FERME DOMAINE DE CASSAGNOLE Assas, samedi 27 avril 2024.

Dans le cadre de l’évènement de ferme en ferme, les fermes du Grand Pic Saint-Loup seront ravies de vous accueillir et de vous faire découvrir tous leurs produits. Éco-domaine, en agriculture Bio-Logique le Domaine de Cassagnole produit vins, légumes de saison, viandes de porc et pains. Florence, Christophe et Zoba se feront un plaisir de vous faire visiter sur site

formidable. Venez découvrir un lieu respectueux du vivant où l’on peut prendre le temps de rêver et de s’émerveiller

Au programme: Tout au long du week-end, visites et animations gratuites. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Chemin de Bellevue

Assas 34820 Hérault Occitanie cassagnole@wanadoo.fr

