DE FERME EN FERME 2024 20 LES PAS POSSIBLES LES PAS POSSIBLES Léguevin, samedi 27 avril 2024.

Micro-ferme de maraichage biologique en permaculture. Marguerite produit et vend des légumes et fruits de saison en direct à la ferme

« Les Pas Possibles est une micro-ferme de maraichage biologique installée sur 2,5ha à Léguevin.

En non travail du sol et sans mécanisation, Marguerite produit de nombreux légumes de saison en plein champ principalement. Elle produit également tous ses plants de légumes, et a planté de nombreux fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, abricotiers, péchers, plaqueminiers, etc), et des petits fruits (groseilles, cassis, casseilles, framboises, fraises, etc).

Les principes de la permaculture sont une source d’inspiration et sont mis en oeuvre le plus possible. La biodiversité est accueillie et préservée de par l’absence de travail du sol et d’un refus total d’utilisation de produits phytosanitaires, qu’ils soient naturels ou non).

Les fruits et légumes bio sont vendus en direct à la ferme une à deux fois par semaine selon la saison. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

LES PAS POSSIBLES 32 Route de Fonsorbes

Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie m_pierron@yahoo.fr

