De bois et de fer – La Cie du Caillou TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, mercredi 24 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-24 20:30 – 21:40

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Concert d’histoires dérapé. Jean-Luc promet à Chantal de l’enterrer avec son bras en or… Élodie fait un serment de fidélité à la divinité. La Mort promet à Tante Poupette de ne venir la chercher que quand celle-ci sera prête. Constantin promet à sa mère d’aller chercher sa fille trois fois l’été deux fois l’hiver. Faire une promesse, c’est prendre un pari sur l’avenir – avenir dont on ignore tout, et sur lequel nous n’avons aucune prise, sauf l’illusion de le maîtriser à moyen ou court terme. Cette création propose une série de récits fantastiques, musicaux et contemporains, qui interrogent la notion de fidélité, de serment, de contrat. Narration, slam et récits : Pierre DesvigneSaxophone, clavier et machines : Julien Behar Mise en scène : Anne MarcelÉcriture : Pierre Desvigne et Julien Behar Tout public à partir de 11 ans Durée : 1h10

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/