Danser au mahJ musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, dimanche 16 juin 2024.

Le dimanche 16 juin 2024

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Gratuit sur inscription.

Deux sessions se succèdent.

De 11h à 14h : danses d’Israël, à partir de 13 ans.

De 15h à 18h : danser, voir et jongler, à partir de 5 ans

de 11h à 14h

Danses d’Israël

À partir de 13 ans

Ateliers animés par la compagnie Horaor

Une matinée dans l’atmosphère dansante de Tel-Aviv ou d’Haïfa, avec une initiation aux rikoudei ‘am. Nées dans les kibboutz des années 1930, ces « danses du peuple » ont été nourries par les traditions des nouveaux émigrants. En constante réinvention, elles sont un alliage de danses traditionnelles et modernes, hassidiques, klezmer, orientales, yéménites, druzes et bédouines. Très populaires aujourd’hui, elles se dansent en groupe, créant un moment de partage et de gaîté. S’initier à ces danses, c’est faire l’expérience d’un pan important de la culture israélienne à travers son expression corporelle.

de 15h à 18h

Danser, voir et jongler

À partir de 5 ans

Un après-midi entre danse contemporaine et arts du cirque, mené par la compagnie Move to Circus.

À travers la danse contemporaine, le jonglage, l’équilibre et les acrobaties, Inès Lorca (Batsheva Dance Company, Tel-Aviv) et Shahar Kamay (Circus Binyamina) nous invitent à découvrir le mouvement de nos corps et ses petits miracles dans une démarche artistique et pédagogique tournée vers le cirque. Une expérience collective sans frontière, riche de multiples influences, rythmée par les compositions originales de Move to Circus Academy (Hader).

musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

