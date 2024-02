Danse et société Ecole de musique et de danse de Guyancourt Guyancourt, vendredi 29 mars 2024.

Danse et société Une rencontre pour explorer les origines et les inspirations de la danse venue du Hip Hop, ses raisons qui poussent les artistes à exprimer leur vécu à travers la danse. Vendredi 29 mars, 19h15 Ecole de musique et de danse de Guyancourt Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:15:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:15:00+01:00 – 2024-03-29T21:00:00+01:00

Les danses venues du hip hop, mouvement social et artistique, ont apporté du changement dans le paysage chorégraphique français et étranger.

Ces danses, par leurs nouveaux codes, sont le reflet d’une nouvelle façon de voir le monde. Nous verrons comment les différents intervenants font le lien entre leurs pratiques artistiques, avec les nouvelles formes qui en émergent, et le contexte social et environnemental dans lequel ils vivent.

Comment la société influence-t-elle leur manière de créer ?

Avec la participation des chorégraphes et artistes-interprètes du Week-end hip-hop : Jeanne Azoulay & Amine Boussa (Cie Chrik’iz), Iffra Dia (Cie Iffra Dia), Linda Hayford (Cie Inside Out), Timothée Lejolivet (TIMO), Maria Mendy (Cie Maria Mendy)

Modération : Gilles Rondot

Auditorium de l’école de musique et de danse de Guyancourt

Ecole de musique et de danse de Guyancourt Rue de la Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

rencontre danse