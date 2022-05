Danse à l’usine – Spectacle d’ouverture avec Bert & Nasi Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Danse à l’usine – Spectacle d’ouverture avec Bert & Nasi Le Poët-Laval, 4 juillet 2022, Le Poët-Laval. Danse à l’usine – Spectacle d’ouverture avec Bert & Nasi L’USINE 25 A Route de la Faïencerie Le Poët-Laval

2022-07-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-04 L’USINE 25 A Route de la Faïencerie

Le Poët-Laval Drôme Le Poët-Laval Vernissage et spectacle d’ouverture. r nBert et Nasi forment un duo dont l’alchimie est rare. Leurs pièces ont été primées par de nombreux festivals. info@lusinepoetlaval.fr +33 6 71 91 81 33 http://www.lusinepoetlaval.fr/ L’USINE 25 A Route de la Faïencerie Le Poët-Laval

