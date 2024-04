Dans les replis du ciel, Cie Myriam Naisy / L’hélice et le trio Zafrani Saint-Yrieix-la-Perche, vendredi 12 avril 2024.

Dans les replis du ciel, Cie Myriam Naisy / L’hélice et le trio Zafrani Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Dans ce spectacle, une émotion commune se tisse entre la puissance de la musique et l’élégance de la danse. Des danseurs en filigrane semblent glisser tels des anges qui passent, enveloppés par les musiques électroniques ou les chants tribaux. Ce concert dansé, à voir et à écouter, nous livre des secrets entre étoiles et poussières et nous rappelle que l’art est le prolongement de notre harmonie intérieure et de nos racines communes.

Tout public à partir de 7 ans durée 1h. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 21:30:00

14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Dans les replis du ciel, Cie Myriam Naisy / L’hélice et le trio Zafrani Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Pays de Saint-Yrieix