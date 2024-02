Dans les boîtes de Morphée Musée Du Domaine Départemental De Sceaux (Ex Ile De France) Sceaux, samedi 18 mai 2024.

Dans les boîtes de Morphée La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée Du Domaine Départemental De Sceaux (Ex Ile De France)

Installation plastique et sonore au sein du Pavillon de l’Aurore, Domaine départemental de Sceaux. Chaque élève des deux classes participantes (CP et CP/CE2, école Petit Chambord à Sceaux) réalisera une boîte à rêve ou à cauchemar, en lien avec le décor de la coupole, dû à Charles Le Brun. Ces boîtes seront mises en scène dans le bâtiment et accompagnées d’une bande son (lecture de poèmes, bruitages).

Musée Du Domaine Départemental De Sceaux (Ex Ile De France) 8, Avenue Claude Perrault, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141872950 https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/ Paysagistes du XIXe siècle.

Histoire des différents propriétaires qui ont scellé le destin du domaine de Sceaux. La nouvelle présentation des collections invite les visiteurs à suivre la chronologie propre de l’histoire du domaine ou de s’intéresser, plus largement, au goût français de Louis XIV à Napoléon III à travers les nombreuses œuvres et objets d’art représentatifs de l’art de vivre à la française. Ce nouveau parcours de visite consacre à chacun des propriétaires l’une des grandes salles du château Colbert, Maine, Penthièvre, Trévise ; et les salles intermédiaires à l’histoire générale du domaine, la céramique de Sceaux, l’importance du livre sous l’Ancien Régime et la transition entre l’ancien et le nouveau château. La salle dite des Deux Princes (le prince de Dombes et le comte d’Eu, fils du duc et de la duchesse du Maine) offre ainsi la belle ambiance d’une table dressée pour un petit souper au milieu du XVIIIe siècle, tandis que la salle Neuilly, consacrée au souvenir du château détruit de Joachim Murat, puis des Orléans, réunit en une chambre à coucher de style Empire des pièces de mobilier, parmi lesquelles un lit créé par François Honoré Georges Jacob-Desmalter et à la demande de Caroline Murat, puis occupé par la troublante Pauline Borghèse.

