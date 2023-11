Jazz à Luz / 33ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves Dans le coeur du village Luz-Saint-Sauveur, 11 juillet 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Jazz à Luz est un festival ancré avec passion dans la belle vallée du Pays Toy depuis maintenant 33 ans.

Durant quatre jours, la musique et la fête résonneront aux quatre coins des villages de Luz-Saint-Sauveur et du Pays Toy. Cette année, Jazz à Luz vous propose près de 30 concerts de Jazz Contemporain et de musiques actuelles.

Vous êtes invités à vous laisser surprendre et à découvrir !

Vivez et respirez Jazz à Luz à pleins poumons, en solo, en duo, entre amis ou en famille.

Au programme, concerts, créations et balades musicales, spectacles jeunes publics, apéros concerts…

Concerts de 0€ à 15€ / Forfaits soirées de 20€ à 25€ / Forfaits Après-midis : 12€ / Abonnement 4 jours (18 concerts payants : 120€) / nombreux concerts gratuits.

Pour découvrir la programmation complète rendez-vous sur www.jazzaluz.com..

2024-07-11 fin : 2024-07-14 . .

Dans le coeur du village LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Jazz à Luz has been passionately rooted in the beautiful Pays Toy valley for 33 years.

For four days, music and festivities will resonate throughout the villages of Luz-Saint-Sauveur and the Pays Toy. This year, Jazz à Luz offers nearly 30 concerts of contemporary jazz and contemporary music.

You’re invited to let yourself be surprised and discovered!

Live and breathe Jazz à Luz at the top of your lungs, solo, as a duo, with friends or family.

On the program: concerts, musical creations and strolls, shows for young audiences, aperitif concerts?

Concerts from 0? to 15? / Evening packages from 20? to 25? / Afternoon packages: 12? / 4-day pass (18 paying concerts: 120?) / numerous free concerts.

To discover the complete program, visit www.jazzaluz.com.

Jazz à Luz es un festival arraigado con pasión en el hermoso valle del Pays Toy desde hace 33 años.

Durante cuatro días, la música y la fiesta resonarán por los pueblos de Luz-Saint-Sauveur y el Pays Toy. Este año, Jazz à Luz ofrece casi 30 conciertos de jazz contemporáneo y música actual.

¡Le invitamos a dejarse sorprender y descubrir!

Viva y respire Jazz à Luz a pleno pulmón, solo, en dúo, con amigos o en familia.

En el programa: conciertos, creaciones y paseos musicales, espectáculos para el público joven, conciertos de aperitivo..

Conciertos de 0? a 15? / Paquetes de noche de 20? a 25? / Paquetes de tarde: 12? / Abono de 4 días (18 conciertos de pago: 120?) / numerosos conciertos gratuitos.

Para consultar el programa completo, visite www.jazzaluz.com.

Jazz à Luz ist ein Festival, das seit nunmehr 33 Jahren mit Leidenschaft im schönen Tal des Pays Toy verankert ist.

Vier Tage lang werden in den Dörfern von Luz-Saint-Sauveur und des Pays Toy Musik und Feste erklingen. Dieses Jahr bietet Ihnen Jazz à Luz fast 30 Konzerte mit zeitgenössischem Jazz und aktueller Musik.

Sie sind herzlich eingeladen, sich überraschen zu lassen und zu entdecken!

Erleben und atmen Sie Jazz à Luz in vollen Zügen, als Solist, im Duo, mit Freunden oder der Familie.

Auf dem Programm stehen Konzerte, musikalische Kreationen und Spaziergänge, Aufführungen für junge Zuschauer, Aperitif-Konzerte?

Konzerte von 0? bis 15? / Abendpauschale von 20? bis 25? / Nachmittagspauschale: 12? / 4-Tages-Abonnement (18 kostenpflichtige Konzerte: 120?) / zahlreiche kostenlose Konzerte.

Das vollständige Programm finden Sie unter www.jazzaluz.com.

Mise à jour le 2023-11-24 par CDT65|CDT65