DANIEL DANS LA NUIT LA CALAMAR’S PARTY – DANIEL DANS LA NUIT LA CALAMAR S PARTY LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, samedi 20 avril 2024.

La compagnie La Rotule présente sa nouvelle création : un spectacle de cinéma interactif, pour le jeune et le très jeune public, qui nous relate les aventures d’un calamar prénommé Daniel…C’est la nuit à Villeneuve-la-Roussette, petite bourgade sous-marine. Lorsque l’aurore viendra, nous assisterons à la naissance des bigorneaux luminescents, un évènement qui n’arrive qu’une fois par an. Mais le calme de cet instant magique va être troublé par le réveil précoce de Daniel, un jeune calamar qui a décidé que la nuit était terminée… Un spectacle bâti comme un cherche-et-trouve, mêlant théâtre et images animées.Vincent Lahens, le comédien-raconteur, nous invite à chercher pour suivre Daniel et l’accompagne parfois dans son aventure jusqu’à ce qu’il finisse par se rendormir après avoir réveillé un à un les habitants de la cité sous-marine. Ce spectacle nous parle du rythme biologique du tout petit qui grandit et, plus précisément, de ce moment charnière où c’est à lui de s’adapter au rythme de ses parents… Et non plus l’inverse.En racontant l’histoire, le comédien interprète les différents personnages et révèle ce qu’on ne voit pas dans un premier temps. Il se promène dans une forêt d’écrans aux formes douces et épurées sur lesquelles sont projetées en film d’animation les façades des immeubles de notre cité sous-marine. À l’aide d’une lampe de poche magique, il fait apparaître l’intérieur des bâtiments, où Daniel chemine au milieu de ses voisins et d’une multitude de détails. Le comédien tisse alors un lien entre l’image animée, le conte, la musique englobante et une lumière vivante. Le tout se met au service d’une approche interactive, sensible, immersive.Accessible de 2 à 7 ansDurée du spectacle : 25 minutes

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 15:15

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37