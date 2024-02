DANAKIL LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, vendredi 14 février 2025.

22 ans de carrière. Des dizaines de milliers de kilomètres au compteur du Tour Bus qui les a amené aux quatre coins du monde. Parti d’un rêve d’adolescents au début des années 2000, le collectif enchaîne alors les dates au chapeau, et les cafés concerts les plus undergrounds. Très vite l’alchimie prend et les DANAKIL se retrouvent dans les plus grandes salles de l’hexagone, enchaînant Zéniths et grands festivals d’Europe, faisant découvrir leur musique, roots et engagée au plus grand nombre.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2025-02-14 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63