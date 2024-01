DADJU – TAYC – DADJU – TAYC : LE SON BY TOULON FESTIVAL PARVIS DU ZENITH Toulon, vendredi 19 juillet 2024.

DADJU & TAYC seront le Vendredi 19 Juillet 2024 sur le parvis du Zénith de Toulon dans le cadre du Festival le SON BY TOULON pour nous présenter leur projet HÉRITAGE !DADJU et TAYC, deux génies de la musique, ont décidé de dépasser leurs statuts de concurrents et de faire taire la rivalité que leurs communautés créent depuis de nombreuses années en s’associant pour offrir un chef-d’œuvre musical qui marquera l’histoire. Ils cumulent à eux deux plus de 3 milliards de streams, 30 millions d’abonnés et 4 milliards de vues.Bien plus qu’une simple collaboration, leur album est une célébration de l’amour, de la musique et de l’art où l’harmonie parfaite règne en maître. Une fusion inégalée de voix envoûtantes, de mélodies addictives et de paroles profondes.

Tarif : 46.00 – 73.00 euros.

Début : 2024-07-19 à 20:30

PARVIS DU ZENITH BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83