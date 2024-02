Da Break Festival Ecaussystème Gignac, dimanche 28 juillet 2024.

Da Break Festival Ecaussystème Gignac Lot

Soul/HipHop

Imaginez une musique chaleureuse dédiée corps et âme au groove. Ouvrez les yeux et vous trouverez Da Break,

quintet lyonnais, qui puise dans ses amours fécondes pour les musiques black américaines, de la soul vintage au hiphop (option côte Ouest et vieille école), sans se priver de lorgner vers le R’n’B et le funk. Sur ses trois albums comme sur scène, le groupe décline ainsi des chansons habitées par la voix d’Hawa, qui allie avec une étourdissante facilité puissance et douceur, et emmenées par une science des rythmes élastiques. Da Break vous invite à entrer dans la danse et il est impossible d’y résister !

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

