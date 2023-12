Randonnée de l’Ascension D45 Bussières, 9 mai 2024, Bussières.

Bussières Saône-et-Loire

9 mai 2024

L’équipe du sou des Ecoles du RPI de Bussières-Milly-Sologny vous accueillera avec le sourire et un café chaud. Nous vous proposons 4 parcours étudiés pour tous : 3 km, 9 km, 15 km et 23 km qui traverseront vignes, village et sous bois du Val Lamartinien. L’inscription comprend 1 à 3 ravitaillements (selon les parcours) avec une grande majorité de produits bio et/ou locaux. Buvette, crêpes et pizzas à l’arrivée récompenseront les valeureux randonneurs.

D45 Salle des Fêtes Raymond Juillard

Bussières 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



