Cycle Œnologie Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au jeudi 30 mai 2024 :

jeudi

de 19h00 à 21h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Au quotient familial + 5 € en cas de première inscription

Frais de fournitures : 60 €

Animé par Jean Armand Bloc (Docteur en physique nucléaire, vinificateur-créateur de vins et conseil en viti-viniculture). »Ma vision pour acquérir une connaissance approfondie du vin qui passe par :

– L’apprentissage des 5 sens de chacun d’entre nous,

– Physiologie du système olfactif ;

– Travail des odeurs, et donc du nez ;

– La dégustation de vins comportant des défauts courants (en vente libre) qui peuvent provoquer des problèmes de santé ;

– Il s’agit de bien les reconnaître avant d’aborder des vins sans défaut, donc sains car alors, comme l’a dit Pasteur : Le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit. ;

– Comment élaborer un vin sain ?

– Viticulture : bio ou approchant, naturellement ;

– Vinification : sans intrant de préférence ;

– Mise en bouteilles. A la fin du 10ème atelier, vous pourrez choisir et déguster des vins en toute confiance. »

L’abus d’alcool est dangereux pour la sante

Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/nature-et-saveurs/oenologie +33146078412 info-cl@crl10.net

