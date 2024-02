Cycle d’ateliers Émancipation Numérique Comment réseauter et collaborer La Vieille École Bourgougnague, mercredi 3 avril 2024.

Cycle d’ateliers Émancipation Numérique Comment réseauter et collaborer La Vieille École Bourgougnague Lot-et-Garonne

La Vieille École vous propose un cycle de 5 ateliers d’émancipation numérique pour vous apporter des solutions et une éthique dans les pratiques numériques. Ce 3ᵉ cycle s’intitule « Comment réseauter et collaborer ». Vous découvrirez le fonctionnement et les impacts des réseaux sociaux, les logiciels dans le Cloud et leurs alternatives. Inscription souhaitée, vous pouvez amener votre ordinateur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:00:00

fin : 2024-04-03 19:30:00

La Vieille École 295 Route de Lauzun

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@la-vieille-ecole.fr

