Cultivez vos 5 sens dans les jardins insolites du Carla Les jardins insolites du Carla Castelnau-de-Lévis

Cultivez vos 5 sens dans les jardins insolites du Carla Cheminez dans les allées des Jardins Insolites du Carla, entre les scultures inspirées d'un bestiaire fantasmagorique, vous écouterez le chant des oiseaux et les cascades des fontaines, vous humerez … 31 mai – 2 juin Les jardins insolites du Carla Entrée libre, visite guidée pour les groupes sur réservation par courriel

Cheminez dans les allées des Jardins Insolites du Carla, entre les scultures inspirées d’un bestiaire fantasmagorique, vous écouterez le chant des oiseaux et les cascades des fontaines, vous humerez les parfums des plantes médicinales et mélifères, vous admirerez la silhouette de l’église du Carla qui jouxte les jardins.

Les jardins insolites du Carla Impasse du Carla, 81150 Castelnau-de-Lévis Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie https://www.facebook.com/1000etoiles.pourlenfance [{« type »: « email », « value »: « 1000etoilespourlenfance@gmail.com »}] Au bord du Tarn, une église, vestige de la présence d’un village disparu lors de la croisade des Albigeois et restaurée par l’artiste Casimir Ferrer. Le site classé, accueille sur 3 hectares « les jardins insolites du Carla », qui mêlent les plantes remarquables et des sculptures monumentales : les jardins sont aménagés et entretenus par les bénévoles de l’association 1000 Étoiles pour l’Enfance avec le concours du foyer des jeunes handicapés de l’AGAPEI de Florentin. Les nombreux évènements organisés au Carla financent les projets en faveur des enfants malades. Parking aménagé

©1000 Étoiles pour l’Enfance