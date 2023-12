L’Améthyste – 3 BS Crozon, 13 avril 2024, Crozon.

Crozon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

3 BS

Brass Band de Bretagne Sud

1ère partie : “l’Orchestre à l’école” de l’École Jean Jaurès

Par les Amis de la musique – Avec Kaniri Ar Mor

Le 3BS “Brass Band de Bretagne Sud”, né en 2010, regroupe les élèves et leurs professeurs des classes de cuivres et de percussions des écoles de musique et conservatoires du pays de Lorient ainsi que des musiciens amateurs d’excellent niveau.

Cette formation travaille dans la pure tradition des brass band anglais n’hésitant pas, depuis sa création, à inviter des chefs et solistes prestigieux comme Florent Didier, Claude Kesmaecker, Glenn Van Looy, Anthony Galinier…

Les 33 musiciens du « 3BS » interprètent avec passion un répertoire éclectique, accessible à tous les publics, allant d’oeuvres originales à des arrangements de musique classique, de film et de variété.

L’action pédagogique du 3BS auprès du jeune public contribue vivement au développement des classes de cuivres et de percussions de la région Bretagne. Outil privilégié d’apprentissage et d’épanouissement, il permet l’accès aux pratiques collectives des élèves de second et de troisième cycle des classes de Cuivres et de Percussions du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lorient. En 1ère partie, l’orchestre à l’école du groupe scolaire Jean Jaurès aura la chance de partager le plateau du 3BS.

Tout public

Durée : 1h30

Tarifs : 9€ / 7€ / 6€

Crozon 29160 Finistère Bretagne



