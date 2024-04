[Crézanswing 2024] Franck Ciup et Guillaume Ledoux, piano-voix, chanson française Crézancy-en-Sancerre, vendredi 5 juillet 2024.

A l’occasion du festival Crézanswing, le vendredi soir sera au rythme du piano de Franck Ciup et de la voix de Guillaume Ledoux

Chanson française, ambiance festive et surement… Accordéon ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 19:30:00

fin : 2024-07-05

Route de Sancerre

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire crezanswing@gmail.com

L’événement [Crézanswing 2024] Franck Ciup et Guillaume Ledoux, piano-voix, chanson française Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois