[Crézanswing 2024] concert Tribute to Louis Prima Crézancy-en-Sancerre, dimanche 7 juillet 2024.

[Crézanswing 2024] concert Tribute to Louis Prima Crézancy-en-Sancerre Cher

Pour l’édition 2024, Crézanswing vous propose en concert:

Tribute to Louis Prima

Un groupe reprend le répertoire du légendaire Louis Prima et de son intemporel Just a Gigolo dans sa formation originale de 8 musiciens.

Avec le Louis Prima Forever vous retrouverez quelques-uns des musiciens d’un groupe emblématique des années 2000 Les Gigolos.

Cette fois ils reviennent avec la cerise sur le gâteau , la délicieuse Pauline Atlan dans le costume de Keely Smith, la chanteuse accompagnatrice de Louis Prima. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 19:30:00

fin : 2024-07-07

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire accueil@mairie-crezancy-en-sancerre.fr

