Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-28 14:00:00

fin : 2024-10-28 16:00:00 . Cette sortie destinée aux familles propose une découverte de la forêt en cette saison d’automne. Le spectacle des couleurs, des odeurs, les particularités de cette saison pour la forêt et les animaux qui y vivent. Tenue adaptée à la marche en forêt recommandée. 12 . Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France

Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France

