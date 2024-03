Création du personnage Manga avec le dessinateur Kara Bibliothèque Oscar Wilde Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Public jeunes. A partir de 10 ans. gratuit

Pour toutes celles et ceux qui ont toujours voulu apprendre les secrets de la création des Mangas, nous vous invitons à un atelier-dessin avec Kara, mangaka reconnu.

Les secrets du dessin académique manga sont désormais à votre portée ! Les yeux, le visage, et le corps humain, apprenez les bases d’un art plus accessible qu’il n’y paraît, et ce à partir de 10 ans !

Kara enseigne le dessin dans diverses écoles. Il est auteur de BD (9 albums parus à ce jour) et rédacteur pigiste pour les magazines BODOÏ et ANIMELAND. Il est aussi photographe et vidéaste amateur.

Sur inscription

Enfants à partir de 10 ans

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-oscar-wilde-1754 +33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeoscarwilde/events/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeoscarwilde/events/

Kara Personnage Manga