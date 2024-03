Couteaux et bouts de bois forêt de Gouffern, à La Colonie Gouffern en Auge, mercredi 30 octobre 2024.

Couteaux et bouts de bois Dame Nature nous livre les matières premières pour fabriquer des jeux et jouets et autres sifflets. Venez construire et découvrir ces richesses à travers une animation de 2h30 Mercredi 30 octobre, 14h00 forêt de Gouffern, à La Colonie RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV forêt de Gouffern, à La Colonie (Silly en Gouffern, Gouffern en Auge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-30T14:00:00+01:00 – 2024-10-30T16:30:00+01:00

Fin : 2024-10-30T14:00:00+01:00 – 2024-10-30T16:30:00+01:00

forêt de Gouffern, à La Colonie Gouffern en Auge Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Argentan