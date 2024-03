COURSE VTT LA BATRACIENNE Espace Vitrac-Saint-Vincent Siersthal, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche

La course VTT la batracienne vous propose 4 parcours d’une grande diversité à la découverte de nos paysages.

Quatre circuits 10 km parcours familial VTT et marche 25 km parcours amateur, pas de difficulté particulière 40 km pour sorties entre amis, dénivelé de 650m 55 km pour sportifs avec des passages techniques, dénivelé de 1000 m. Bikewash et bikepark. Buvette et restauration sur place.Tout public

8 EUR.

Début : 2024-04-14 07:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Espace Vitrac-Saint-Vincent 1 rue de l’Eglise

Siersthal 57410 Moselle Grand Est

