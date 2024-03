Course VTT- La Bartassade Fondamente, dimanche 10 mars 2024.

Course VTT- La Bartassade Fondamente Aveyron

Course VTT inscrite au challenge Ufolep Aveyron

Ouvert à tous licenciés et non licenciés

En VTT électrique ou non

Course en boucle de 5,8km et 200m D+ 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10

fin : 2024-03-10

St-Maurice de Sorgues

Fondamente 12540 Aveyron Occitanie vcvs12@hotmail.fr

