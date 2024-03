Course de caisses à savon Katzenthal, dimanche 25 août 2024.

Course de caisses à savon Katzenthal Haut-Rhin

Course de mini bolides, aux formes et couleurs originales voire surprenantes, équipés de 4 roues, d’un volant et de freins.

Venez voir les Caisses à Savon dévaler les rues de Katzenthal !

Cette course étonnante de mini voitures aux formes extravagantes et insolites ravira petits et grands.

Vous trouverez une buvette et une restauration sur place tout au long de la journée.

Cet événement compte dans le Championnat d’Alsace 2024.



Tombola à 2€ = 4 descentes à gagner.



Inscription obligatoire pour la course.

Petite restauraation sur place.



Tarifs de location et règlement sur le site Fircas.



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 09:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est spannagel.patrice@gmail.com

L’événement Course de caisses à savon Katzenthal a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg